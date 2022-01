Estrazione Million Day di Oggi | i numeri vincenti di Giovedì 20 Gennaio 2022

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Idi2040 31 5 47 33 Come si gioca Il funzionamento alla base del gioco è semplice: il giocatore deve scegliere una delle seguenti tre modalità di gioco. Ognuna è basata sul principio cardine del gioco: 1 giocata equivale ad 1,00 €, e consiste nello scegliere, su una schedina che riporta in successione ida 1 a 55, 5a piacere.Day – giocata singola: permette di compilare la schedina con 5a piacere al costo di 1€;Day – giocata plurima: permette di effettuare più giocate singole nella stessa schedina, ognuna con 5. Ogni giocata avrà, come detto, il costo di 1,00 €.Day – giocata ...

Advertising

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di giovedì 20 gennaio… - leggoit : Million Day, l'estrazione di oggi giovedì 20 gennaio 2022: i numeri vincenti - CorriereUmbria : Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 20 gennaio 2022 #millionday #fortuna #numeri #estrazione… - zazoomblog : Million Day Estrazione 20 gennaio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00 - #Million… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Million

Day,di oggi giovedì 20 gennaio 2022. Come ogni giorno, tornano i numeri vincenti e la combinazione vincente delDay.Daydi oggi giovedì 20 gennaio 2022 I cinque numeri vincenti delDay di oggi giovedì 20 gennaio sono: Come si gioca alDay Bisogna compilare una schedina ...DayDay19 gennaio 2022 numeri vincenti di oggi: estraz[...] IlDay torna in scena dalle ore ore 19:00 di mercoledì 19 gennaio 2022. Scopri la [...] Per conoscere i ...Alle 19 di oggi, giovedì 20 gennaio, c'è una nuova estrazione per tentare il colpo grosso. Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi giovedì 20 gennaio 2022. Million Da ...Nuova estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day: sono in arrivo sorprese al Million Day? Caccia al un nuovo vincitore di oggi.