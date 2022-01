Dove vedere Roma-Lecce, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Coppa Italia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21, allo stadio “Olimpico”, la Roma di Josè Mourinho ospiterà il Lecce di Marco Baroni, il match è valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia.La Roma nell'ultimo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21, allo stadio “Olimpico”, ladi Josè Mourinho ospiterà ildi Marco Baroni, il match è valido per gli ottavi di finale della.Lanell'ultimo...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @a_saba78: #19gennaio io non so da dove sono tornato indietro… io sono un bambino non chiedermi nulla voglio vedere come accadono i so… - giulianol : RT @fabius10scudi: Accendere la TV per collegare il media center e vedere un film, finire per errore del telecomando su RAI 3 a Geo & Geo d… - fabius10scudi : Accendere la TV per collegare il media center e vedere un film, finire per errore del telecomando su RAI 3 a Geo &… - Nobodysayops : Questa gente veramente mi fa schifo, portare una tematica così importante dove migliaia di genitori combattono per… - Gigr06 : @GrandeFratello fai vedere questo filmato. Dove lulu dice che deve stare sola.. anche questo è bullismo ??. Le cose… -