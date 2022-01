Domeniche bestiali – L’inno? Te lo canti tu col karaoke E nelle serie minori inglesi è standing ovation per il trattore che entra in campo

Advertising

Il Fatto Quotidiano

resiste. Leggi Anche- E fu così che l'addetto ai rapporti con l'arbitro venne espulso e andò via con le chiavi dell'auto del direttore di gara I GESTI BELLI - ...Rimedi e metodi casalinghi, o anche caserecci: in questo periodo in particolare danno quel tocco di tradizionale e romantico che non guasta. E anche nelleil "casereccio" è molto in voga, anche per mettere in atto la scostumatezza che è propria delle categorie minori italiane. Ma non solo maleducazione: anche ingegno nell'imitare le ..."Da Piazza Grande di Lucio Dalla a Roma Capoccia di Venditti; da Treni a vapore di Fossati a Vacanze romane dei Matia Bazar; da Genova per noi di Paolo Conte a Firenze di Graziani. Ed ancora Viaggi e ...Diciamocelo: essere di nuovo qui a fare i conti con blocco dei campionati a data da destinarsi, niente tackle, niente roba tirata in campo, è più triste di un campo di terza categoria in erba sintetic ...