David Brown Speedback - Consegnato il primo esemplare della Silverstone Edition

(Di giovedì 20 gennaio 2022) A distanza di quattro anni dalannuncio, l'ingleseha realizzato ildi dieci esemplari. La vettura ha richiesto 8 mila ore di lavoro ed è stata acquistata da un cliente asiatico per l'equivalente di circa 750.000 euro, tasse escluse. Una GT su misura per un picnic esclusivo. La sportiva, che è basata sulla meccanicaJaguar XKRserie X100, con propulsore V8 5.0 dotato di compressore volumetrico, è stata personalizzata scegliendo la verniciatura Black Metallic, che ha richiesto otto settimane di lavoro. Tutti i dettagli esterni di finitura sono di alluminio spazzolato, realizzato dal pieno, mentre i cerchi da 20" Afterburner sono specifici per questo ...

Quattroruote

A distanza di quattro anni dal primo annuncio, l'inglese ha realizzato il primo di dieci esemplari della Speedback Silverstone Edition . La vettura ha richiesto 8 mila ore di lavoro ed è stata acquistata da un cliente asiatico per l'equivalente