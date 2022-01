Covid, ‘esca’ per catturare anche variante Omicron: studio per farmaco (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un farmaco capace di catturare e fermare il coronavirus, variante Omicron compresa. E’ l’obiettivo del progetto degli scienziati della Northwestern Medicine e dell’Md Anderson Cancer Center dell’università del Texas. I ricercatori hanno individuato nanobolle naturali che funzionano come un’esca, capace di catturare e neutralizzare il Covid nelle sue diverse varianti e potenzialmente anche nuovi, futuri coronavirus. Si chiamano ‘evAce2’, viaggiano nel sangue dei malati di Covid-19. Gli scienziati ora sperano di trasformarle in un farmaco anti-Covid universale in formato spray o iniettabile, da utilizzare in prevenzione e trattamento. Un’arma biologica che promette un’efficacia “superpotente” e una “tossicità ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Uncapace die fermare il coronavirus,compresa. E’ l’obiettivo del progetto degli scienziati della Northwestern Medicine e dell’Md Anderson Cancer Center dell’università del Texas. I ricercatori hanno individuato nanobolle naturali che funzionano come un’esca, capace die neutralizzare ilnelle sue diverse varianti e potenzialmentenuovi, futuri coronavirus. Si chiamano ‘evAce2’, viaggiano nel sangue dei malati di-19. Gli scienziati ora sperano di trasformarle in unanti-universale in formato spray o iniettabile, da utilizzare in prevenzione e trattamento. Un’arma biologica che promette un’efficacia “superpotente” e una “tossicità ...

