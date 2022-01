Classifica ATP, per Matteo Berrettini cambierebbe tutto battendo Carlos Alacaraz. In caso di sconfitta… (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il terzo turno degli Australian Open 2022 di tennis prevede nella prossima notte italiana la sfida tra Matteo Berrettini, testa di serie numero 7, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 31 del tabellone di singolare maschile: il match, che mette in palio un posto agli ottavi, frutterà al vincitore anche ulteriori 90 punti nel ranking, oltre a quelli già conquistati. Chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli Australian Open 2020 recupererà quelli degli Australian Open 2021. Dopo i primi due turni guadagnano ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il terzo turno degli Australian Open 2022 di tennis prevede nella prossima notte italiana la sfida tra, testa di serie numero 7, e lo spagnoloAlcaraz, numero 31 del tabellone di singolare maschile: il match, che mette in palio un posto agli ottavi, frutterà al vincitore anche ulteriori 90 punti nel ranking, oltre a quelli già conquistati. Chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli Australian Open 2020 recupererà quelli degli Australian Open 2021. Dopo i primi due turni guadagnano ...

