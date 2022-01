Chi è Sardar Azmoun | il talento che piace tanto alla Juventus?

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Lasonda nuove piste in attacco e spera di chiuderesvelta il colpomagari già a gennaio. L’attacco dellasta avendo molti più problemi del previsto in questa stagione, soprattutto per quanta riguarda un numero di reti davvero inferiore rispetto alle aspettative. Il consueto scarso feeling con la porta di Alvaro Morata, la pessima stagione di Moise Kean e lo scarso utilizzo di Kaio Jorge hanno spinto la dirigenza juventina a puntare forte su un nome nuovo sul mercato: l’iraniano. Ma può essere questo davvero l’uomo giusto per poter rialzare le sorti offensive della? In Patria viene soprannominato il “Messi iraniano” è già questa sarebbe un’ottima presentazione, anche se il Paese mediorientale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chi Sardar

... la Juventus si starebbe già muovendo in modo concreto e in pole position ci sarebbeAzmoun . Infine, l'ultima soluzione potrebbe essere quella di affidarsi ac'è già, come Dejan Kulusevski ...Azmoun La Juventus ha avviato i primi contatti perAzmoun , calciatore dello Zenit e della nazionale iraniana. Si tratta di un'operazione low cost per la Juventus, si sono ...La Juventus sonda nuove piste in attacco e spera di chiudere alla svelta il colpo Sardar Azmoun magari già a gennaio.4 Nelle ultime ore Serdar Azmoun, forte attaccante iraniano dello Zenit, è stato accostato con forza alla Juventus. Stando a quanto appreso, la pista al momento è fredda. Lo Zenit non vuole cedere il ...