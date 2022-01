Calciomercato Salernitana, arriva l’ex Napoli! (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Salernitana deve migliorare e sotto molti punti di vista. E un modo per farlo è tramite il Calciomercato, ovvero approfittando delle occasioni di mercato. La società campana non si è fatta trovare impreparata ha chiuso per il colpo in porta: è pronto a sbarcare in quel di Salerno l’ex portiere del Napoli. Belec retrocede a secondo: partirà o se ne adnrà? Salernitana, colpo in porta: fatta per il giocatore del Parma Sepe! Salernitana, Sepe, Calciomercato A riportare l’aggiornamento di mercato è l’esperto giornalista Gianluca Di Marzio. La Salernitana ha battuto un colpo e che colpo: è praticamente fatta per il ritorno in Serie di Luigi Sepe, ex Napoli e ora al Parma. Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ladeve migliorare e sotto molti punti di vista. E un modo per farlo è tramite il, ovvero approfittando delle occasioni di mercato. La società campana non si è fatta trovare impreparata ha chiuso per il colpo in porta: è pronto a sbarcare in quel di Salernoportiere del Napoli. Belec retrocede a secondo: partirà o se ne adnrà?, colpo in porta: fatta per il giocatore del Parma Sepe!, Sepe,A riportare l’aggiornamento di mercato è l’esperto giornalista Gianluca Di Marzio. Laha battuto un colpo e che colpo: è praticamente fatta per il ritorno in Serie di Luigi Sepe, ex Napoli e ora al Parma.

