Calciomercato Napoli e Fiorentina: lo scambio che fa felici tutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da Firenze arriva l’indiscrezione: di fronte alle eccessive richieste per il rinnovo la Fiorentina sarebbe pronta allo scambio con il Napoli. Rinnovo, ma solo al doppio dello stipendio proposto. La dirigenza della Fiorentina non sembra lontanamente intenzionata ad accettare tale controproposta e si sta guardando intorno. Ed ecco che spunta una clamorosa idea: scambio con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da Firenze arriva l’indiscrezione: di fronte alle eccessive richieste per il rinnovo lasarebbe pronta allocon il. Rinnovo, ma solo al doppio dello stipendio proposto. La dirigenza dellanon sembra lontanamente intenzionata ad accettare tale controproposta e si sta guardando intorno. Ed ecco che spunta una clamorosa idea:con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Su #Nandez non solo il @TorinoFC_1906, piace anche al @sscnapoli - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, contatti con l'@AFCAjax per @nico_taglia - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, l'agente di #Tagliafico è arrivato ad Amsterdam per un incontro con l'@AFCAjax - serieAnews_com : ?? #Calciomercato, da Firenze arriva l'indiscrezione: #Napoli e #Fiorentina pensano ad uno scambio di portieri - Fantacalcio : Calciomercato Napoli: scambio di portieri con la Fiorentina? -