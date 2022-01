Barcellona, è strappo Xavi-Dembélé: francese non convocato per l’Athletic Bilbao (Di giovedì 20 gennaio 2022) È rottura quasi definitiva tra Xavi Hernandez e Ousmane Dembélé: il tecnico del Barcellona ha infatti escluso l’ala francese dall’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro l’Athletic Bilbao, valida per gli ottavi di finale della Copa del Rey. Non è un mistero, infatti, che i catalani abbiano messo con le spalle al muro il classe ’97, il cui contratto è in scadenza il prossimo luglio: o rinnova o è fuori. La firma tarda ad arrivare, per cui ecco spiegato il provvedimento del club. Di seguito, la lista dei convocati blaugrana. convocatoria#AthleticBarça pic.twitter.com/Vm43pRhWRT — FC Barcelona (@FCBarcelona es) January 20, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) È rottura quasi definitiva traHernandez e Ousmane: il tecnico delha infatti escluso l’aladall’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro, valida per gli ottavi di finale della Copa del Rey. Non è un mistero, infatti, che i catalani abbiano messo con le spalle al muro il classe ’97, il cui contratto è in scadenza il prossimo luglio: o rinnova o è fuori. La firma tarda ad arrivare, per cui ecco spiegato il provvedimento del club. Di seguito, la lista dei convocati blaugrana.ria#AthleticBarça pic.twitter.com/Vm43pRhWRT — FC Barcelona (@FCBarcelona es) January 20, 2022 SportFace.

