Aprilia. Medico non vaccinato prima sospeso poi trasferito: pazienti in protesta davanti alla Asl (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era stato sospeso dall’Ordine dei Medici per non essersi vaccinato contro il Covid-19 nonostante avesse chiesto l’esenzione per motivi personali. Il fatto era avvenuto a fine novembre, ma da qualche giorno è stato reintegrato e trasferito a una nuova mansione, in modo da non avere contatti con il pubblico. Questa è la vicenda di un Medico di Aprilia, il dottor Angelo Casciano. Ma i pazienti non ci stanno e protestano davanti alla ASL. Medico non vaccinato sospeso e reintegrato: il fatto Era fine novembre quando il dottor Angelo Casciano aveva chiesto l’esenzione per il vaccino anticovid. Non l’aveva ottenuta e, così, poiché non vaccinato, era stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era statodall’Ordine dei Medici per non essersicontro il Covid-19 nonostante avesse chiesto l’esenzione per motivi personali. Il fatto era avvenuto a fine novembre, ma da qualche giorno è stato reintegrato ea una nuova mansione, in modo da non avere contatti con il pubblico. Questa è la vicenda di undi, il dottor Angelo Casciano. Ma inon ci stanno enoASL.none reintegrato: il fatto Era fine novembre quando il dottor Angelo Casciano aveva chiesto l’esenzione per il vaccino anticovid. Non l’aveva ottenuta e, così, poiché non, era stato ...

Advertising

CorriereCitta : Aprilia. Medico non vaccinato prima sospeso poi trasferito: pazienti in protesta davanti alla Asl - Latina_Oggi : Medico non vaccinato trasferito, la protesta di alcuni utenti Un gruppo di persone si è ritrovato per manifestare l… -