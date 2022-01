ANSA - IL - PUNTO/COVID:Fvg, ultimi 7 giorni forte aumento casi (Di giovedì 20 gennaio 2022) In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 12 al 18 gennaio, e' stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, pari a 4.270, e si e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 12 al 18 gennaio, e' stata registrata una performance in peggioramento per iattualmente positivi per 100mila abitanti, pari a 4.270, e si e' ...

Advertising

AnsaVeneto : >ANSA-IL-PUNTO/COVID:contagi alti,ma Zaia non vede arancione. Superate 10 milioni dosi di vaccino somministrate… - MarcoTorrini : @Agenzia_Ansa Con tutti gli effetti collaterali da un anno siamo a questo punto? - Emilgsxr : @Agenzia_Ansa ???? cavie … se sono in grado di rispondere ancora e un buon punto - mc_macb : RT @Agenzia_Ansa: Per celebrare 100 anni di Sergio Lepri, compiuti il 24 settembre due anni fa, l'Agenzia lo aveva festeggiato con un forum… - salstuto : RT @ggramaglia: Buongiorno. E' un giorno triste per il giornalismo e per i giornalisti italiani: la morte di #SergioLepri, trent'anni alla… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO ANSA - IL - PUNTO/COVID:Fvg, ultimi 7 giorni forte aumento casi In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 12 al 18 gennaio, e' stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, pari a 4.270, e si e' ...

'Io portato da un'isola all'altra dallo tsunami' A un certo punto dalla riva ha sentito la voce del figlio che gridava il suo nome, ma ha deciso di non rispondergli sapendo che avrebbe rischiato la vita per salvarlo. Così ha cercato un tronco al ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID:Fvg, ultimi 7 giorni forte aumento casi - Cronaca - ANSA Agenzia ANSA >ANSA-IL-PUNTO/COVID:Fvg, ultimi 7 giorni forte aumento casi TRIESTE, 20 GEN - In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 12 al 18 gennaio, e' stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, pari a 4.27 ...

Pallavolo: Leo Shoes Modena; sette positivi nel gruppo Non c'è pace in casa Leo Shoes Modena Volley. La società ha comunicato la positività al Covid 19 di sei giocatori del gruppo squadra e un membro dello staff tecnico. (ANSA) ...

In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 12 al 18 gennaio, e' stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, pari a 4.270, e si e' ...A un certodalla riva ha sentito la voce del figlio che gridava il suo nome, ma ha deciso di non rispondergli sapendo che avrebbe rischiato la vita per salvarlo. Così ha cercato un tronco al ...TRIESTE, 20 GEN - In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 12 al 18 gennaio, e' stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, pari a 4.27 ...Non c'è pace in casa Leo Shoes Modena Volley. La società ha comunicato la positività al Covid 19 di sei giocatori del gruppo squadra e un membro dello staff tecnico. (ANSA) ...