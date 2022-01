WWE: Cambio di nome per una star di NXT, ora avrà quello di un comandante nazista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nell’episodio di NXT trasmesso stanotte, è andato in scena il main event che ha visto contrapposti Walter e Roderick Strong, rispettivamente i capi delle stable dell’Imperium e della Diamond Mine. Nonostante sia arrivato più volte vicino alla vittoria, Strong non è riuscito a battere il colosso austriaco, che continua così il suo percorso inarrestabile. Ma la vera notizia in realtà è un’altra, che ha lasciato confusi i fan presenti in arena: non appena il match si è concluso, Walter ha preso il microfono per autocelebrarsi dicendo “e il vincitore del match è… Gunther!”. Ovviamente la cosa ha in un certo senso interdetto i fan presenti in arena, per poi scatenare i dubbi e le prese in giro del web. Un cambiamento che sta generando polemiche Di recente è venuta fuori proprio la notizia che la compagnia ha depositato alcuni brevetti come suo solito, per una questione di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nell’episodio di NXT trasmesso stanotte, è andato in scena il main event che ha visto contrapposti Walter e Roderick Strong, rispettivamente i capi delle stable dell’Imperium e della Diamond Mine. Nonostante sia arrivato più volte vicino alla vittoria, Strong non è riuscito a battere il colosso austriaco, che continua così il suo percorso inarrestabile. Ma la vera notizia in realtà è un’altra, che ha lasciato confusi i fan presenti in arena: non appena il match si è concluso, Walter ha preso il microfono per autocelebrarsi dicendo “e il vincitore del match è… Gunther!”. Ovviamente la cosa ha in un certo senso interdetto i fan presenti in arena, per poi scatenare i dubbi e le prese in giro del web. Un cambiamento che sta generando polemiche Di recente è venuta fuori proprio la notizia che la compagnia ha depositato alcuni brevetti come suo solito, per una questione di ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Cambio di nome per una star di NXT, ora avrà quello di un comandante nazista - - SpazioWrestling : VI PIACEREBBE QUESTO CAMBIO DI NOME? #EliminationChamber #WWE - Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Cambio di look per Tommaso Ciampa, si è tinto la barba - - infoitcultura : Cambio di titolo stanotte a Monday Night Raw per la WWE - SPOILER - infoitcultura : WWE: Radicale cambio di look per Alexa Bliss dopo il suo ritorno a Raw -