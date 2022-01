Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2022 ore 12:30 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2022 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FROSINONE VERSO NAPOLI. CHIUSO INOLTRE LO SVINCOLO DI FROSINONE IN ENTRATA IN DIREZIONE DI NAPOLI. AGLI UTENTI IN VIAGGIO SI CONSIGLIA DI USCIRE A FERENTINO E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CEPRANO. SONO INVECE TERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DI UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA TRA FROSINONE E CEPRANO, SEMPRE VERSO NAPOLI, CHE HA CAUSATO GROSSI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE PER DIVERSE ORE. LE ALTRE NOTIZIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SI RALLENTA IN VIA DEI MONTI LEPINI TRA GIULIANO DI Roma E PROSSEDI NEI DUE SENSI DI MARCIA; SUL TRATTO ATTIVA RIDUZIONE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)DEL 19 GENNAIOORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI FROSINONE VERSO NAPOLI. CHIUSO INOLTRE LO SVINCOLO DI FROSINONE IN ENTRATA IN DIREZIONE DI NAPOLI. AGLI UTENTI IN VIAGGIO SI CONSIGLIA DI USCIRE A FERENTINO E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A CEPRANO. SONO INVECE TERMINATE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DI UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA TRA FROSINONE E CEPRANO, SEMPRE VERSO NAPOLI, CHE HA CAUSATO GROSSI DISAGI ALLA CIRCONE PER DIVERSE ORE. LE ALTRE NOTIZIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SI RALLENTA IN VIA DEI MONTI LEPINI TRA GIULIANO DIE PROSSEDI NEI DUE SENSI DI MARCIA; SUL TRATTO ATTIVA RIDUZIONE ...

Advertising

TG24info : #Roma – Inquinamento, oggi e domani divieto di circolazione dei veicoli | - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #19-01-2022 - Nazione_Empoli : Modifiche alla viabilità in zona stadio per il match con la Roma - romamobilita : #Roma #viabilità Anche domani e giovedì stop veicoli più inquinanti in Fascia Verde: 7,30-20,30 auto benzina Euro 2… - CDNewsCalabria : Cosenza, cambia la viabilità: riapre al traffico anche tratto di via Roma -