UeD | tutto lo studio in piedi ed emozionato per il matrimonio di dama e cavaliere

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grossa emozione nellodi UeD: tutti ine alcuni, come Gemma Galgani, in lacrime. Motivo? Sono tornati a fare visita a Maria De Filippi & Co due vecchie conoscenze del programma che pochi giorni fa sono diventati marito e moglie. Proprio così, lae ilhanno lasciato solo di recente il dating show insieme e nel giro di pochi mesi hanno concretizzato la decisione di unirsi in. E dopo il fatidico sì, che è stato ripreso dalle telecamere di UeD, sono tornati inper condividere il loro amore e raccontare i dettagli del loro futuro insieme. UeD,inper i neo sposini Angela Paone e Antonio Stellacci sono felicissimi. E dopo un romantico “ti amo”, scambiato tra gli applausi dei ...

Advertising

lalijustlali : vi devo dire che io sono contenta. oggi hanno messo un punto sulla questione triangolo e Jessica ne è uscita beniss… - ssicuramentee2 : S0ph1e pensa di stare veramente a ued. Però mi piace perché molti lati del suo carattere sono come i miei. Quindi l… -

Ultime Notizie dalla rete : UeD tutto

Altranotizia

Andrea Nicole e Ciprian più innamorati che mai La relazione tra Ciprian Aftim e Andrea Nicole ... Ciprian e Andrea Nicole si sono detti innamoratissimi, affermando che rifarebberodaccapo. '...Non solo, Maria ha anche dimostrato di non avere un pensiero delpositivo su Ciprian Aftim . Ora la coppia sta vivendo serenamente la love story, pensando anche alla convivenza. Tornando alla ...L'ex corteggiatore rumeno, attualmente legato ad Andrea Nicole Conte, ha detto la sua circa le recenti dinamiche di Uomini e Donne ...L'ex tronista non cade in basso e non si tira neanche indietro quando si ritrova ad affrontare una situazione sgradevole ...