Telese Terme | Maria Venditti vittima di una campagna d’odio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della web agency Arcadia. “Nelle ultime ore sul profilo facebook di, Presidente del consiglio comunale die Consigliera con delega ai Servizi Sociali, si è verificato un increscioso attacco da parte di un vasto gruppo di odiatori seriali da tastiera i quali, tramite commenti colmi di odio, violenza e discriminazioni, hanno alimentato un sentimento negativo dominante e incalzante, che in questo momento storico vede la crescita anche di nuovo tipo di feroci autori, ovvero i NO VAX. Il post pubblicato dalla Consigliera che ha attirato l’attenzione di haters e di persone nascoste dietro profili fake è infatti quello che annunciava un Open Day vaccinale per la fascia di età ...

... nei confronti delle cinque persone arrestate nello scorso settembre - sono ai domiciliari - in una inchiesta antidroga in Valle Telesina condotta dagli agenti del Commissariato di. Si ...... poi come rappresentante delle istituzioni, condanno l'inquietante episodio di violenza e intimidazione nei confronti della collega Maria Venditti, presidente del Consiglio comunale di, ...«Delinquenti», «maledetti», «assassini», «dobbiamo ricordarci e segnarci nomi e cognomi di tutti questi», «tu come tutti i politici ...“Delinquenti”, “Maledetti”, “Assassini”, “Dobbiamo ricordarci e segnarci nomi e cognomi di tutti questi”, “Tu come tutti i politici meritate l’estinzione vergognatevi”. Sono solo alcuni dei commenti i ...