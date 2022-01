Super green pass, la Consulta boccia il ricorso di cinque parlamentari residenti in Sicilia e Sardegna: “Non impedisce loro di votare” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La garanzia di voto dei parlamentari non è inficiata dal decreto sul Super green pass. Lo ha stabilito la Corte costituzionale dichiarando inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti del Governo sollevato da cinque parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia sull’introduzione del green pass rafforzato. I ricorrenti – Pino Cabras e Simona Suriano del Gruppo misto, Emanuela Corda e Andrea Vallascas di Alternativa c’è e Pietro Lorefice del M5s – sostenevano che l’obbligo impedisce loro di partecipare ai lavori parlamentari, in particolare (ma non esclusivamente) al voto per l’elezione del Presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La garanzia di voto deinon è inficiata dal decreto sul. Lo ha stabilito la Corte costituzionale dichiarando inammissibile ilper conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti del Governo sollevato daine insull’introduzione delrafforzato. I ricorrenti – Pino Cabras e Simona Suriano del Gruppo misto, Emanuela Corda e Andrea Vallascas di Alternativa c’è e Pietro Lorefice del M5s – sostenevano che l’obbligodi partecipare ai lavori, in particolare (ma non esclusivamente) al voto per l’elezione del Presidente ...

Advertising

Corriere : L’hotel Danieli, uno dei più famosi hotel di lusso di Venezia, ha rifiutato l’accesso alle stanze all’attore John M… - borghi_claudio : @FmMosca Di base sono due, quello mortifero del 30 dicembre (super green pass per i trasporti) e quello indecente d… - MediasetTgcom24 : Milano, al Galeazzi slittano gli interventi non urgenti senza Super Green pass #Covid - LuigiIvanV : RT @vocedelpatriota: Dl Super Green Pass: Bellucci (FdI), Governo impone disparità di trattamento per lavoratori in quarantena https://t.co… - HuffPostItalia : Bye bye onorevoli No Vax. Per la Consulta il Super Green Pass non lede il diritto di voto -