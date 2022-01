Stupro di gruppo, confermata la condanna a nove anni per l'ex Milan Robinho (Di mercoledì 19 gennaio 2022) commenta La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a nove anni di reclusione per l'ex calciatore Robinho per violenza di gruppo ai danni di una donna albanese di 23 anni. E' stato dunque ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) commenta La Corte di Cassazione ha confermato ladi reclusione per l'ex calciatoreper violenza diai ddi una donna albanese di 23. E' stato dunque ...

Advertising

ilpost : Robinho, ex calciatore del Milan, è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo… - PePPeS_10 : RT @ilpost: Robinho, ex calciatore del Milan, è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo avvenuto a… - fisco24_info : Stupro di gruppo, Cassazione conferma 9 anni per Robinho: 'Soddisfazione' è stata espressa dal legale di parte civi… - NicolaTenerelli : RT @Agenzia_Ansa: Nove anni di reclusione per l'ex attaccante del Milan Robinho: è il verdetto della Corte di Cassazione, che ha reso defin… - AngioniP : RT @Agenzia_Ansa: Nove anni di reclusione per l'ex attaccante del Milan Robinho: è il verdetto della Corte di Cassazione, che ha reso defin… -