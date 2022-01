Senza voti Berlusconi non andrà allo sbaraglio ma così è tornato protagonista, spiega D’Alimonte (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Berlusconi non ha chance di essere eletto presidente della Repubblica, ma di sicuro ha messo nel sacco Salvini e Meloni». Roberto D’Alimonte, politologo e docente della Luiss, dice alla Stampa che la mossa del Cavaliere è una «machiavellica pantomima» per tornare centrale nello scacchiere politico. «Non ho la certezza che dietro la sua auto candidatura al Quirinale ci sia un altro disegno, chi conosce Berlusconi più di me dice che ci creda veramente. Però lui può dire “io ci provo, se non va mi ritiro e gioco l’altra partita”, quella del king maker. così cade comunque in piedi». Sul Sole 24 Ore, D’Alimonte ha scritto che il blocco del centrodestra dispone di 419 voti tra deputati e senatori, mentre il centrosinistra ne ha 438. Ma allora perché Enrico Letta e Giuseppe ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «non ha chance di essere eletto presidente della Repubblica, ma di sicuro ha messo nel sacco Salvini e Meloni». Roberto, politologo e docente della Luiss, dice alla Stampa che la mossa del Cavaliere è una «machiavellica pantomima» per tornare centrale nello scacchiere politico. «Non ho la certezza che dietro la sua auto candidatura al Quirinale ci sia un altro disegno, chi conoscepiù di me dice che ci creda veramente. Però lui può dire “io ci provo, se non va mi ritiro e gioco l’altra partita”, quella del king maker.cade comunque in piedi». Sul Sole 24 Ore,ha scritto che il blocco del centrodestra dispone di 419tra deputati e senatori, mentre il centrosinistra ne ha 438. Mara perché Enrico Letta e Giuseppe ...

Advertising

alexbottoni : Quirinale, Berlusconi senza voti ma non si arrende allo stop di Salvini - angiuoniluigi : RT @repubblica: Quirinale, Berlusconi senza voti ma non si arrende allo stop di Salvini [di Emanuele Lauria] - grutli : RT @OGiannino: Un perpetuo 1994 in cui si è bravi a prender voti tranne poi non saper che farsene, governando senza visione e senza guardar… - AngelEpic_ : @Senza_Vizi Lascia stare la gente che ti guarda INVIDIOSI e sopratutto SENZA NESSUNO SCOPO NELLA VITA!….. tu si fie… - infoitinterno : Quirinale, Berlusconi senza voti ma non si arrende allo stop di Salvini -