Sapete da chi prendono i soldi gli ecologisti duri e puri di Extinction Rebellion? Un bel corto circuito (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sorpresa: il patron del fondo avvoltoio che più nel 2021 è ingrassato sui guai mondiali è un personaggio che poi reinveste i soldi così guadagnati per assistere bambini e per finanziare proteste contro il cambiamento climatico. Inglese, classe 1966, figlio di un meccanico e della segretaria di uno studio legale, studi alla University of Southampton e alla Harvard University, quattro figli, Sir Chris Hohn ha una fortuna da 5,9 miliardi di dollari chelo classifica al rango 472 della famosa lista di miliardari di Forbes. Come ha fatto tutti questi soldi? Con una abilità diabolica in investimenti e speculazioni. Il Tci da lui diretto ha infatti fama di essere un hedge fund particolarmente aggressivo: "hedge" letteralmente significa in inglese siepe, l'hedging è un termine inglese del linguaggio finanziario che definisce una strategia volta a tutelare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sorpresa: il patron del fondo avvoltoio che più nel 2021 è ingrassato sui guai mondiali è un personaggio che poi reinveste icosì guadagnati per assistere bambini e per finanziare proteste contro il cambiamento climatico. Inglese, classe 1966, figlio di un meccanico e della segretaria di uno studio legale, studi alla University of Southampton e alla Harvard University, quattro figli, Sir Chris Hohn ha una fortuna da 5,9 miliardi di dollari chelo classifica al rango 472 della famosa lista di miliardari di Forbes. Come ha fatto tutti questi? Con una abilità diabolica in investimenti e speculazioni. Il Tci da lui diretto ha infatti fama di essere un hedge fund particolarmente aggressivo: "hedge" letteralmente significa in inglese siepe, l'hedging è un termine inglese del linguaggio finanziario che definisce una strategia volta a tutelare un ...

