Ruby Ter, l’ex guardia della villa di Berlusconi: «Una delle ragazze gli chiese un milione di euro» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giovanna Rigato, una delle giovani ex ospiti alle serate di Arcore e imputata anche a Monza per un tentativo di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi da un milione di euro, si presentò nella «primavera del 2017» davanti a villa San Martino con un «foglio» in cui «c’era scritto che entro 7 giorni il presidente avrebbe dovuto versarle una somma di denaro, un milione di euro, su un conto in Inghilterra, altrimenti disse lei ‘ognuno si assume la sua responsabilità’». Lo ha raccontato, testimoniando nel processo sul caso Ruby ter a carico del leader di FI e altre 28 persone, tra cui molte cosiddette ‘olgettine’, Roberto Sileno, ex coordinatore, ora in pensione, del servizio di vigilanza della residenza ad Arcore, il primo teste ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giovanna Rigato, unagiovani ex ospiti alle serate di Arcore e imputata anche a Monza per un tentativo di estorsione ai danni di Silvioda undi, si presentò nella «primavera del 2017» davanti aSan Martino con un «foglio» in cui «c’era scritto che entro 7 giorni il presidente avrebbe dovuto versarle una somma di denaro, undi, su un conto in Inghilterra, altrimenti disse lei ‘ognuno si assume la sua responsabilità’». Lo ha raccontato, testimoniando nel processo sul casoter a carico del leader di FI e altre 28 persone, tra cui molte cosiddette ‘olgettine’, Roberto Sileno, ex coordinatore, ora in pensione, del servizio di vigilanzaresidenza ad Arcore, il primo teste ...

