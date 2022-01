Rivoluzione smartphone | la SIM è già nel processore

Leggi su fmag

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) C’era un tempo la scheda SIM che si infilava nel telefono e permetteva all’utente di ricevere per magia le telefonate su un dispositivo che teneva in tasca anziché da rete fissa. Poi le SIM hanno iniziato a essere usate per il traffico dati e man mano diventavano sempre più piccole. Poi è venuta l’eSIM, che grazie a un chip presente sul telefono liberava l’utente della necessità di avere una SIM fisica per collegarsi al mondo. Il prossimo passo di questo percorso si chiama iSIM ed è una “normale” evoluzione dell’eSIM, con la differenza che è già neldello. In queste ore Vodafone, Qualcomm e Thales hanno mostrato al mondo unoche ha già nelle funzionalità della SIM. La dimostrazione del proof of concept si è svolta nei laboratori ricerca e sviluppo di Samsung in ...