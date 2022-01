Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - rtl1025 : ?? Modificare il sistema delle fasce di #colori per le regioni valutando i casi #Covid soltanto tra i ricoverati che… - MediasetTgcom24 : Tavolo ministero-Regioni: per colori valutare solo ricoveri sintomatici #Covid - StraNotizie : Regioni e covid, governatori: superare sistema zone - fisco24_info : Regioni e covid, governatori: superare sistema zone: Le proposte: mantenere al masssimo la zona rossa, escludere as… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni covid

... i pazientinegli ospedali italiani oggi sono 21.188 (25 in più di ieri) di cui 1.688 in terapia intensiva (27 in meno). Partendo da questo quadro, leda giorni spingono per rendere più ...Ecco perché, al tavolo tecnico tra governo e, i presidenti hanno rinnovato la richiesta di modificare il sistema dei colori. L'ipotesi emersa è quella di considerare casisoltanto i ...Nell’ultimo periodo, a causa della considerevole e improvvisa ondata di contagi per Covid-19, si è registrata una presenza ... nei giorni scorsi dal Centro Nazionale Sangue, indicando le regioni che ...Su 73.504 test di cui 20.917 tamponi molecolari e 52.587 test rapidi. I ricoverati sono 1.441 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 127 in terapia intensiva (4 in meno) ...