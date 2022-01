Punta Cana, una vacanza “rock” e la magia del Cirque du Soleil (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C’è un punto dove l’Oceano Atlantico incontra il Mar dei Caraibi: è Punta Cana, una delle località più belle e ricercate della Repubblica DominiCana. Un paradiso puntellato da alte palme da cocco, 48 chilometri di candido litorale, dal punto più a nord, Uvero Alto, all’estremità meridionale di Cap Cana. Quest’area è una delle più rinomate del paese e di tutto l’arcipelago caraibico, dove praticare ogni genere di attività sportiva o semplicemente godere dello spettacolo della natura e delle sue bianche e ampissime spiagge. Questa parte dell’isola è inoltre nota per i campi da golf, eden verdissimi per sfide all’ultima buca, dove la concentrazione stempera l’adrenalina dei giochi acquatici e d’azzardo. Il bello di Punta Cana sono proprio i contrasti che la caratterizzano: relax sotto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C’è un punto dove l’Oceano Atlantico incontra il Mar dei Caraibi: è, una delle località più belle e ricercate della Repubblica Domini. Un paradiso puntellato da alte palme da cocco, 48 chilometri di candido litorale, dal punto più a nord, Uvero Alto, all’estremità meridionale di Cap. Quest’area è una delle più rinomate del paese e di tutto l’arcipelago caraibico, dove praticare ogni genere di attività sportiva o semplicemente godere dello spettacolo della natura e delle sue bianche e ampissime spiagge. Questa parte dell’isola è inoltre nota per i campi da golf, eden verdissimi per sfide all’ultima buca, dove la concentrazione stempera l’adrenalina dei giochi acquatici e d’azzardo. Il bello disono proprio i contrasti che la caratterizzano: relax sotto il ...

