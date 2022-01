Nel 2021 un italiano su 5 si è scollegato dai social (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Come è oramai noto, i due anni di pandemia hanno dato una spinta al digitale, ma negli italiani sembra essere subentrata una disaffezione ai social dovuta principalmente a stanchezza per alcuni contenuti negativi, alla presenza di fake news e alla preoccupazioni per la propria privacy. Tanto che un italiano su 5 ha smesso di utilizzare almeno una piattaforma social, temporaneamente o in modo permanente. Segno che comunque qualcosa sta cambiando e le persone stanno cominciando a stancarsi di alcune modalità che ormai da tempo caratterizzano i social e, soprattutto, il modo di comunicare su quel tipo di piattaforme. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Come è oramai noto, i due anni di pandemia hanno dato una spinta al digitale, ma negli italiani sembra essere subentrata una disaffezione aidovuta principalmente a stanchezza per alcuni contenuti negativi, alla presenza di fake news e alla preoccupazioni per la propria privacy. Tanto che unsu 5 ha smesso di utilizzare almeno una piattaforma, temporaneamente o in modo permanente. Segno che comunque qualcosa sta cambiando e le persone stanno cominciando a stancarsi di alcune modalità che ormai da tempo caratterizzano ie, soprattutto, il modo di comunicare su quel tipo di piattaforme. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

lauraboldrini : Il primo ambientalista ucciso in #Colombia nel 2022 aveva 14 anni. #BreinerDavid era uno dei 'guardiani della Terr… - robersperanza : Dalla nostra rete di donazioni e trapianti arrivano notizie incoraggianti. Nel 2021 +12,1% di donazioni di organi,… - OptaPaolo : 5 - Juan #Cuadrado ha segnato 5 reti nel 2021/22 con la Juventus in tutte le competizioni, in nessun'altra stagione… - marchenews24 : San Severino, povertà educativa: 8 i progetti realizzati dal Comune nel 2021 - Anna2Ary : RT @fabius10scudi: @Napalm51 @Agenzia_Ansa Risultati record è vero: nel 2021 ci sono stati più morti covid che nel 2020. -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021 Colombia, ucciso ambientalista 14enne: difendeva le terre del popolo indigeno Secondo l'Ufficio del Difensore civico colombiano, gli attivisti uccisi nel 2021 sono stati 145, di cui 32 membri di gruppi indigeni, mentre il Paese sudamericano è diventato per Global Witness il ...

We Need To Talk About Cosby: guarda il trailer della docuserie ... Bill Cosby dopo la scarcerazione: "Ho sempre sostenuto la mia innocenza" Nell'estate 2021 ordine ...di scontare tutti e dieci gli anni pur di non ammettere di essere pentito dei fatti avvenuti nel 2004.

e-commerce, trend crescita si consolida: +68% anche nel 2021 Adnkronos Basket, Serie A femminile 2021-2022: Schio vince nettamente il recupero della 14^ giornata, Moncalieri ko E' la Famila Wuber Schio ad aggiudicarsi il recupero della quattordicesima giornata di Serie A di basket femminile. La squadra di coach Dikaioulakos batte nettamente l'Akronos Moncalieri per 82-50 e c ...

Lecco fiumi sicuri al via interventi con bando 2021 Il bando era destinato a Comuni, Comunità montane, Parchi e Associazioni di volontariato di protezione civile, per proposte di intervento in ambito di manutenzione, cura e gestione del reticolo idrogr ...

Secondo l'Ufficio del Difensore civico colombiano, gli attivisti uccisisono stati 145, di cui 32 membri di gruppi indigeni, mentre il Paese sudamericano è diventato per Global Witness il ...... Bill Cosby dopo la scarcerazione: "Ho sempre sostenuto la mia innocenza" Nell'estateordine ...di scontare tutti e dieci gli anni pur di non ammettere di essere pentito dei fatti avvenuti2004.E' la Famila Wuber Schio ad aggiudicarsi il recupero della quattordicesima giornata di Serie A di basket femminile. La squadra di coach Dikaioulakos batte nettamente l'Akronos Moncalieri per 82-50 e c ...Il bando era destinato a Comuni, Comunità montane, Parchi e Associazioni di volontariato di protezione civile, per proposte di intervento in ambito di manutenzione, cura e gestione del reticolo idrogr ...