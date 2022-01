Napoli, aggrediva donne in strada senza motivo: denunciato 45enne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, la Polizia di Stato è riuscita a identificare il 45enne divenuto noto per aver colpito con pugni e schiaffi donne prese a caso a Napoli. Ormai era noto a Napoli come “lo schiaffeggiatore”, un uomo, più volte immortalato dalla videosorveglianza presente in città, che aggrediva con pugni e schiaffi Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, la Polizia di Stato è riuscita a identificare ildivenuto noto per aver colpito con pugni e schiaffiprese a caso a. Ormai era noto acome “lo schiaffeggiatore”, un uomo, più volte immortalato dalla videosorveglianza presente in città, checon pugni e schiaffi

