Morto l’attore Gaspard Ulliel: aveva 37 anni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) l’attore francese Gaspard Ulliel non ce l’ha fatta. Dopo l’incidente di ieri sugli sci è Morto dopo ore di lotta. L’incidente, avvenuto sulle piste di Rosières, località montana nel sud-est della Francia, poco dopo le 16, ha provocato ferite gravissime al giovane attore. Immediatamente trasportato in ospedale, il 37enne non ce l’ha fatta. Ad annunciare la triste notizia è stata la famiglia dell’uomo in un comunicato rilasciato alla Agence France-Presse. Le condizioni dell’attore erano parse subito molto gravi. L’uomo si scontrato con un altro sciatore, rendendo necessario il trasporto all’ospedale universitario di Grenoble. Gaspard Ulliel comparirà anche nell’ultima opera targata Disney, Moon Knight, in uscita a marzo 2022. La serie, il cui trailer è stato pubblicato ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022)francesenon ce l’ha fatta. Dopo l’incidente di ieri sugli sci èdopo ore di lotta. L’incidente, avvenuto sulle piste di Rosières, località montana nel sud-est della Francia, poco dopo le 16, ha provocato ferite gravissime al giovane attore. Immediatamente trasportato in ospedale, il 37enne non ce l’ha fatta. Ad annunciare la triste notizia è stata la famiglia dell’uomo in un comunicato rilasciato alla Agence France-Presse. Le condizioni delerano parse subito molto gravi. L’uomo si scontrato con un altro sciatore, rendendo necessario il trasporto all’ospedale universitario di Grenoble.comparirà anche nell’ultima opera targata Disney, Moon Knight, in uscita a marzo 2022. La serie, il cui trailer è stato pubblicato ...

Advertising

rtl1025 : ?? L'attore francese #GaspardUlliel, noto per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent nonché premio Ce'sar per… - Agenzia_Ansa : Morto in un incidente sugli sci l'attore francese Gaspard Ulliel, aveva 37 anni #ANSA - RollingStoneita : È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel, rimasto vittima di un incidente sugli sci. - eleitaliana : RT @Agenzia_Ansa: Morto in un incidente sugli sci l'attore francese Gaspard Ulliel, aveva 37 anni #ANSA - Rosssaliaaa : RT @rtl1025: ?? L'attore francese #GaspardUlliel, noto per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent nonché premio Ce'sar per 'Juste la… -