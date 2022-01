“Minacciato di morte”. La confessione choc del cantante a poche settimane dal Festival di Sanremo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il prossimo primo febbraio sarà sul palco del Festival di Sanremo. Il suo nome sarà accanto a quello di tanti suoi idoli. L’anno appena trascorso ha riservato tante sorprese al giovane cantante uscito dalla scuola di Amici, ma non tutti sorrisi come racconta lui in un’intervista a Vanity Fair. “Sono diventato zio, ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino”. “Ho cantato all’Arena di Verona per la prima volta. Sono entrato a fare parte di un ambiente di lavoro dove ci sono artisti che prima per me erano inarrivabili e adesso, invece, ci passo le serate”. Lui è Sangiovanni, secondo classificato ad Amici 21 che, alla vigilia del Festival, ha raccontato anche di brutti episodi capitati di recente nella sua vita. “Quando sei così ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il prossimo primo febbraio sarà sul palco deldi. Il suo nome sarà accanto a quello di tanti suoi idoli. L’anno appena trascorso ha riservato tante sorprese al giovaneuscito dalla scuola di Amici, ma non tutti sorrisi come racconta lui in un’intervista a Vanity Fair. “Sono diventato zio, ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino”. “Ho cantato all’Arena di Verona per la prima volta. Sono entrato a fare parte di un ambiente di lavoro dove ci sono artisti che prima per me erano inarrivabili e adesso, invece, ci passo le serate”. Lui è Sangiovanni, secondo classificato ad Amici 21 che, alla vigilia del, ha raccontato anche di brutti episodi capitati di recente nella sua vita. “Quando sei così ...

Advertising

MM14XO : @soloetriste per ora mi hanno minacciato di morte due directioner in dm - CarloTansi : Per cambiare la mia Terra sono stato minacciato di morte, ma ho continuato a lottare. 'Chi ha paura muore ogni gior… - infoitinterno : Sangiovanni choc: “Sono stato minacciato di morte”. Ecco cos’è successo - tuttopuntotv : Sangiovanni choc: “Sono stato minacciato di morte”. Ecco cos’è successo #Sanremo2022 #sangiovanni #giuliastabile… - ParliamoDiNews : Sangiovanni minacciato di morte: il racconto del cantante #sangiovanni #minacciato #morte #racconto #cantante -