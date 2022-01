Milano: senatrice Cattaneo rapinata e spinta a terra in metropolitana (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - La senatrice a vita Elena Cattaneo è stata rapinata e spinta a terra mentre si trovava all'interno di un passante della metropolitana di Milano, in Stazione Centrale. La senatrice, secondo quanto riferisce la polizia, attorno alla 10 stava percorrendo il passaggio fra la linea della metropolitana verde e quella gialla della fermata Centrale, quando si è accorta che una donna le stava sfilando il portafoglio dalla borsa. Cattaneo ha cercato di opporsi al furto, ma è stata spinta a terra dalla donna, descritta fra i 40 e i 50 anni di età. La borseggiatrice è riuscita a fuggire, mentre la senatrice è stata portata all'ospedale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022), 19 gen. (Adnkronos) - Laa vita Elenaè statamentre si trovava all'interno di un passante delladi, in Stazione Centrale. La, secondo quanto riferisce la polizia, attorno alla 10 stava percorrendo il passaggio fra la linea dellaverde e quella gialla della fermata Centrale, quando si è accorta che una donna le stava sfilando il portafoglio dalla borsa.ha cercato di opporsi al furto, ma è statadalla donna, descritta fra i 40 e i 50 anni di età. La borseggiatrice è riuscita a fuggire, mentre laè stata portata all'ospedale ...

Advertising

repubblica : Milano, rapinata nel metrò la senatrice a vita Elena Cattaneo [di Ilaria Carra] - Corriere : Milano, la senatrice Elena Cattaneo borseggiata e spinta in stazione Centrale - Agenzia_Ansa : La senatrice Cattaneo borseggiata e spinta nella metropolitana di Milano #ANSA - ve_mauro : #Milano: scippata la senatrice #Cattaneo. Migliaia di poliziotti impegnati a controllare pass. Come per altre viol… - Lucavad72 : RT @dukana2: La senatrice #Cattaneo rapinata in metro a #Milano, portata in ospedale. -