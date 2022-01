Logan Paul nega di aver inscenato la sua truffa di carte Pokémon da 3,5 milioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Logan Paul ha recentemente negato di aver inscenato la sua truffa di carte Pokémon: il celebre YouTuber avrebbe acquistato carte false per ben 3,5 milioni di dollari. Logan Paul, in seguito alla rivelazione che il suo recente acquisto di una scatola di carte Pokémon della prima edizione era in realtà una truffa, ha negato le accuse secondo cui l'intera vicenda è stata messa in scena dallo stesso YouTuber al fine di ottenere più visualizzazioni. Durante l'ultimo episodio del podcast ImPaulsive, Paul ha affermato che la sua reazione alla scoperta è stata genuina, rivelando di essere ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha recentementeto dila suadi: il celebre YouTuber avrebbe acquistatofalse per ben 3,5di dollari., in seguito alla rivelazione che il suo recente acquisto di una scatola didella prima edizione era in realtà una, hato le accuse secondo cui l'intera vicenda è stata messa in scena dallo stesso YouTuber al fine di ottenere più visualizzazioni. Durante l'ultimo episodio del podcast Imsive,ha affermato che la sua reazione alla scoperta è stata genuina, rivelando di essere ...

