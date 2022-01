LIVE Berrettini-Kozlov 6-1 4-6 3-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nel terzo set (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Risposta lunga dell’italiano con il diritto. 3-2 Altro ace e l’azzurro resta avanti nel terzo set. 40-15 Ace #12 per il laziale. 30-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI Kozlov! 30-0 MISSILE DI DIRITTO DIAGONALE DI Berrettini! 15-0 Lunga la risposta del #169 al mondo. 2-2 Kozlov è totalmente un altro giocatore rispetto a inizio match. 40-15 Troppo lento il #7 al mondo a spostarsi con il diritto a sventaglio. 30-15 Bolide lungolinea con il diritto per l’italiano. 30-0 Prima esterna del romano. 15-0 Serve&volley ancora efficace per l’americano: frustrato l’azzurro. 2-1 Game a zero dell’italiano. 40-0 Ace per Berrettini e doppia cifra raggiunta. 30-0 Due bordate importanti di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Risposta lunga dell’italiano con il diritto. 3-2 Altro ace erestanelset. 40-15 Ace #12 per il laziale. 30-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI! 30-0 MISSILE DI DIRITTO DIAGONALE DI! 15-0 Lunga la risposta del #169 al mondo. 2-2è totalmente un altro giocatore rispetto a inizio match. 40-15 Troppo lento il #7 al mondo a spostarsi con il diritto a sventaglio. 30-15 Bolide lungolinea con il diritto per l’italiano. 30-0 Prima esterna del romano. 15-0 Serve&volley ancora efficace per l’americano: frustrato. 2-1 Game a zero dell’italiano. 40-0 Ace pere doppia cifra raggiunta. 30-0 Due bordate importanti di ...

