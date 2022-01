La principessa Ingrid Alexandra diventa maggiorenne (e si ispira a Kate Middleton)

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per i suoi 18 anni la futura regina di Norvegia ha ricevuto un ufficio a Palazzo Reale, dove sono state scattate le sue nuove foto ufficiali. Con un look che ricorda tanto la duchessa di Cambridge

... Benedikte e Anne - Marie, ndr ) la reginanon avrebbe provato un'altra gravidanza, a Copenaghen iniziarono le manovre per consentire alladi indossare la corona, cosa che avvenne, ...Alexandra di Norvegia diventa maggiorenne: il 21 gennaio festeggia 18 anni. La, primogenita dell'erede al trono Haakon e di Mette - Marit, e nipote dell'84enne re Harald, è ...Per i suoi 18 anni la futura regina di Norvegia ha ricevuto un ufficio a Palazzo Reale, dove sono state scattate le sue nuove foto ufficiali. Con un look che ricorda tanto la duchessa di Cambridge ...Il 21 gennaio 2022 l'erede del trono norvegese compirà 18 anni: scopriamo di più su di lei nel sesto episodio di The Young Royal ...