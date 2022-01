La guerra in Yemen pesa sui rapporti tra Emirati e Iran. Parla Ardemagni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli Emirati Arabi Uniti hanno invitato il presidente Iraniano, Ebrahim Raisi, per una visita ad Abu Dhabi, la prima dal 2007, nell’era Ahmadinejad di Teheran. L’invito, diffuso sui media martedì 18 gennaio, è in realtà stato semplicemente rinnovato: già in due occasioni, il 6 dicembre 2021 (quando il capo del Consiglio di Sicurezza nazionale Emiratino, Tahnoun bin Zayed, il figlio del fondatore del Paese, era in Iran per incontri ufficiali) e il 14 gennaio (in un incontro tra il ministro della Cultura Iraniana e quella della cooperazione internazionale Emiratino). Dopo anni di crisi, che hanno alzato il livello di tensioni regionali già esistenti, l’Iran e gli Emirati sono tornati a Parlarsi. E la diffusione delle notizie sul rinnovo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) GliArabi Uniti hanno invitato il presidenteiano, Ebrahim Raisi, per una visita ad Abu Dhabi, la prima dal 2007, nell’era Ahmadinejad di Teheran. L’invito, diffuso sui media martedì 18 gennaio, è in realtà stato semplicemente rinnovato: già in due occasioni, il 6 dicembre 2021 (quando il capo del Consiglio di Sicurezza nazionaleno, Tahnoun bin Zayed, il figlio del fondatore del Paese, era inper incontri ufficiali) e il 14 gennaio (in un incontro tra il ministro della Culturaiana e quella della cooperazione internazionaleno). Dopo anni di crisi, che hanno alzato il livello di tensioni regionali già esistenti, l’e glisono tornati arsi. E la diffusione delle notizie sul rinnovo ...

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione La coalizione sunnita a guida #ArabiaSaudita SI VENDICA per un attacco degli s… - eccapecca : Guerra in #Yemen: cargo degli emirati sequestrato dai ribelli huthi nel Mar Rosso - nandocan : Yemen, dopo sette anni di guerra, chi controlla cosa - Piergiulio58 : RT @eastwestEU: Quanto accaduto lunedì rischia di segnare pericolosamente il corso della guerra in Yemen. Probabilmente, solo una pacificaz… - eastwestEU : Quanto accaduto lunedì rischia di segnare pericolosamente il corso della guerra in Yemen. Probabilmente, solo una p… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra Yemen La guerra a casa degli emiri Questo rinnovato impegno in Yemen ha trovato dunque la risposta del governo di Sana's, concretizzatosi lunedì nella brillante operazione che ha portato la guerra nel cuore degli Emirati Arabi. L'...

Yemen, dopo sette anni di guerra, chi controlla cosa Un Paese un via d'estinzione Fino alla fine del 2021, secondo le Nazioni unite, il conflitto in Yemen ha provocato la morte di 377.000 persone. La guerra è costata all'economia del Paese 126 miliardi ...

Yemen, chi controlla cosa dopo sette anni di guerra | il manifesto Il Manifesto Yemen: Khalid bin Salman, da Houthi false promesse agli yemeniti Il Viceministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha denunciato che la milizia Houthi sta promuovendo ripetute false promesse per ingannare gli yemeniti al fine di reclutarli in una ...

Traffico di armi scoperto in Senegal: si indaga su scalo della nave a La Spezia Compare anche il porto di La Spezia in un’indagine che dall’Africa abbraccia diversi paesi alla ricerca degli organizzatori di un traffico di armi internazionale.Tutto nasce da un’operazione degli inv ...

Questo rinnovato impegno inha trovato dunque la risposta del governo di Sana's, concretizzatosi lunedì nella brillante operazione che ha portato lanel cuore degli Emirati Arabi. L'...Un Paese un via d'estinzione Fino alla fine del 2021, secondo le Nazioni unite, il conflitto inha provocato la morte di 377.000 persone. Laè costata all'economia del Paese 126 miliardi ...Il Viceministro della Difesa saudita, il principe Khalid bin Salman, ha denunciato che la milizia Houthi sta promuovendo ripetute false promesse per ingannare gli yemeniti al fine di reclutarli in una ...Compare anche il porto di La Spezia in un’indagine che dall’Africa abbraccia diversi paesi alla ricerca degli organizzatori di un traffico di armi internazionale.Tutto nasce da un’operazione degli inv ...