Inter-Empoli, Correa in lacrime: infortunio muscolare, chiede il cambio dopo due minuti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tegola per Simone Inzaghi. Nel corso del secondo minuto di Inter-Empoli, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, Joaquin Correa difende il pallone e poi viene abbattuto da Romagnoli che gli sale sulle sue spalle, ricadendo l'argentino sente tirare il flessore e chiede il cambio piangendo. Al suo posto entra Sanchez, nelle prossime ore si saprà l'entità dell'infortunio dell'attaccante argentino che rischia di stare fermo per un bel po'. SportFace.

