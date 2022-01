Il No Vax che ha esultato per la morte di Sassoli è in ospedale per il Covid (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'Ugo Fuoco', nickname del 40enne della provincia di Napoli denunciato dalla Polizia Postale della Campania con l'accusa di essere l'autore di uno dei messaggi offensivi nei confronti dell'ex ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 gennaio 2022) 'Ugo Fuoco', nickname del 40enne della provincia di Napoli denunciato dalla Polizia Postale della Campania con l'accusa di essere l'autore di uno dei messaggi offensivi nei confronti dell'ex ...

