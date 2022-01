I contagi schizzano, caos nelle scuole tra didattica mista e chiusure: si ferma un altro asilo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - Asili e primarie ko da contagi . Le classi con doppia positività erogano la modalità della didattica mista, ma la formula mette in crisi docenti e presidi. Sui dirigenti ricade, infatti, il ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ANCONA - Asili e primarie ko da. Le classi con doppia positività erogano la modalità della, ma la formula mette in crisi docenti e presidi. Sui dirigenti ricade, infatti, il ...

Advertising

Ceccarius77 : @borghi_claudio omicron diciamo che è meno dannoso perchè non attacca i polmoni, ma causa più lievi sintomi e ha pr… - BeatriciLindra : @DavPoggi Sì e tra due giorni, i contagi schizzano in alto e bisogna farsi la 4,5,6,7,8 dose assieme.. - barinewstv : Schizzano i contagi in Basilicata, sono 1.540. Inclusi per la prima volta i test antigenici - davide73_italy : @CiccioniSe @Ale_x_Ferretti @MilaSpicola @FloridiaBarbara Basta puntare il dito contro la scuola! Tre settimane di… - GiornalediTrani : Trani, schizzano i contagi in città: 1547 attualmente positivi -