Grillo indagato | nelle chat pure Toninelli “Avrebbe tentato di influenzare il governo Conte in favore di Moby”

Milano, 19 gen – Pressioni sui parlamentari M5S e sull'allora ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, partite dal fondatore di Moby Vincenzo Onorato e veicolate dal fondatore del Movimento Beppe Grillo, in cambio di soldi per il suo blog tramite contratti pubblicitari. Sarebbe questo il giro di "mediazioni illecite" sui cui stanno indagando gli inquirenti. A quanto pare però non è stato sequestrato il cellulare di Grillo, indagato per traffico di influenze illecite. Questo perché gli inquirenti contano di trovare le prove nelle chat che coinvolgono il garante dei 5 Stelle sugli altri cellulari sequestrati.

