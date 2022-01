Gli espertoni che si vantano di aver scoperto “il grande imbroglio del XXI secolo” smontando un tampone rapido (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Passano la vita a chiedersi “ma cosa c’è dentro?”, parlando dei vaccini. Non potendo decomporre il liquido dei prodotti immunizzanti, però, si dedicano ad attività di smonta e rimonta tamponi, manco fossero stati prodotti da Ikea. E scoprono un qualcosa di incredibile: apparentemente nulla. Perché l’ultima moda dei negazionisti, in tutte le salse, è quella di voler scoprire cosa c’è dentro un tampone rapido. E, ovviamente, sono riusciti a creare un complotto anche su quello. Forse pensavano che all’interno ci fossero tanti piccoli medici e virologi intenti a processare le sostanze organiche. Cosa c’è dentro un tampone rapido? L’assurdo complotto sui social “Il grande imbroglio del XXI”. Qualcuno potrebbe pensare a un post ironico per trollare gli anti-vaccinisti e i negazioni della ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Passano la vita a chiedersi “ma cosa c’è dentro?”, parlando dei vaccini. Non potendo decomporre il liquido dei prodotti immunizzanti, però, si dedicano ad attività di smonta e rimonta tamponi, manco fossero stati prodotti da Ikea. E scoprono un qualcosa di incredibile: apparentemente nulla. Perché l’ultima moda dei negazionisti, in tutte le salse, è quella di voler scoprire cosa c’è dentro un. E, ovviamente, sono riusciti a creare un complotto anche su quello. Forse pensavano che all’interno ci fossero tanti piccoli medici e virologi intenti a processare le sostanze organiche. Cosa c’è dentro un? L’assurdo complotto sui social “Ildel XXI”. Qualcuno potrebbe pensare a un post ironico per trollare gli anti-vaccinisti e i negazioni della ...

