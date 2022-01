GFVip, Soleil su Manila: «Le voglio un bene dell’anima però non è una mia vera amica» – Video (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Delia e Soleil - US Endemol Shine Nella casa del Grande Fratello Vip 6 continua la “guerra fredda” tra Soleil Sorge e Delia Duran. Tuttavia, quest’ultima, nelle ultime ore, ha cercato di avvicinarsi alla “nemica”, colpevole a suo dire di avere messo in crisi il suo “matrimonio” con Alex Belli, per cercare di convincerla a fare pace con Manila Nazzaro, da cui si è distaccata per la vicinanza sorta con lei. Le due hanno così cominciato un po’ a confrontarsi sui dissapori che hanno avuto nel corso del reality. “Comunque, posso dirti? Lei (Manila, ndDM) ti ama tanto. Lei ti ama tanto. Davvero, tanto. Anche tu la ami tanto a lei“ ha esordito Delia, rivolgendosi a Soleil, nel corso dei festeggiamenti per il compleanno di Katia. La Sorge non ha però voluto sentire ragioni, precisando che ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Delia e- US Endemol Shine Nella casa del Grande Fratello Vip 6 continua la “guerra fredda” traSorge e Delia Duran. Tuttavia, quest’ultima, nelle ultime ore, ha cercato di avvicinarsi alla “nemica”, colpevole a suo dire di avere messo in crisi il suo “matrimonio” con Alex Belli, per cercare di convincerla a fare pace conNazzaro, da cui si è distaccata per la vicinanza sorta con lei. Le due hanno così cominciato un po’ a confrontarsi sui dissapori che hanno avuto nel corso del reality. “Comunque, posso dirti? Lei (, ndDM) ti ama tanto. Lei ti ama tanto. Davvero, tanto. Anche tu la ami tanto a lei“ ha esordito Delia, rivolgendosi a, nel corso dei festeggiamenti per il compleanno di Katia. La Sorge non havoluto sentire ragioni, precisando che ...

