Gf Vip | Katia si arrabbia e Soleil la prende in giro alle sue spalle VIDEO | il web si divide

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip,Sorge, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stavano scherzandogramente sotto la doccia, facendosi degli scherzi a vicenda in un momento chiassoso che ha fattore. "No, ragazzi, mi avete delusa –ha esordito la Ricciarelli – ci si può divertire senza degenerare"., quindi, l'ha abbracciata dandole ragione e allontanandola dagli altri due coinquilini.

Patrizia Pellegrino "demolisce" Katia Ricciarelli al GF Vip: "Pessimo esempio, ha fatto un buco nell'acqua" - GF Vip, Soleil prende in giro Katia: Ricciarelli furiosa e Soleil reagisce così alle sue spalle - Liti al GF Vip: Soleil Sorge delusa da Manila e da Katia

Grande Fratello, nervi tesi tra Valeria Marini e Soleil Sorge Nelle scorse ore si è verificato ... Le frizioni avrebbero avuto inizio nel momento in cuiRicciarelli , che stava parlando nella ......Ricciarelli che le ha consigliato di non piangere in puntata quando lascerà ufficialmente Alex Belli e Miriana Trevisan , che le ha suggerito di pensare a se stessa e di approfittare del GF...I concorrenti, di buonumore, iniziano con il piede giusto questa giornata e decidono di scatenarsi a ritmo di musica in giardino ...Brutta frase di Nathaly Caldonazzo, scontro tra Valeria e l'italo americana, Barù esce allo scoperto: chicche dalla Casa più spiata d'Italia ...