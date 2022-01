Ferrari Enzo da oltre 2 milioni di euro distrutta in un incidente: potrebbe essere irrecuperabile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) potrebbe non essere recuperabile la Ferrari Enzo andata quasi completamente distrutta in un grave incidente stradale in Olanda. È un’auto in edizione limitata e vale tra i 2 e i 3 milioni di euro Sono immagini che fanno male agli appassionati di motori, un vero colpo al cuore per i fan delle ‘Rosse’, quelle che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 19 gennaio 2022)nonrecuperabile laandata quasi completamentein un gravestradale in Olanda. È un’auto in edizione limitata e vale tra i 2 e i 3diSono immagini che fanno male agli appassionati di motori, un vero colpo al cuore per i fan delle ‘Rosse’, quelle che L'articolo NewNotizie.it.

