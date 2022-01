Advertising

ilcirotano : Diaz, dove sei finito? Con Juve e Inter serve un Milan... da 10 - - sportli26181512 : Diaz, dove sei finito? Con Juve e Inter serve un Milan... da 10: Diaz, dove sei finito? Con Juve e Inter serve un M… - Gazzetta_it : Diaz, dove sei finito? Con Juve e Inter serve un Milan... da 10 - damdepisis : @MaSte92_ Ho difeso quel vomito di uomo fino all’anno scorso, dove ha giocato si e no 6 partite decentemente mentre… - Arrowsticino2 : Diaz ha fatto solo una partita ottima dove ha inciso, l'anno scorso contro la Juve. Vediamo se il nano di gommapium… -

Ultime Notizie dalla rete : Diaz dove

La Gazzetta dello Sport

è stato per diverse settimane un 10 fantastico, moderno, quasi imprendibile. La vera arma in più dell'autorevolissima prima parte di stagione del Diavolo. Partite balorde ? Il Covid l'ha ...Ora si stanno vedendo le prestazioni negative di Brahim; ma qualcuno ha provato a capirne il ... un Barak sulle trequarti ed un Casale in difesa,si troverebbe? È vero che si deve risanare il ...ATTACCANTI CERCASI – Tutte le punte nelle ultime tre gare hanno avuto qualche occasione per rimpinguare il proprio bottino di reti L’Inter in 3 partite con 3 dei top team in Serie A ha prodotto 51 tir ...Regia di Carlo Verdone. Un Film con Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Claudia Gerini, Cinzia Mascoli, Luis Molteni, Paolo Conticini. Genere Comico - Italia, 1995. Verdone alle pres ...