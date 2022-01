Covid oggi Italia, record di contagi e morti: “Picco raggiunto” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) record di contagi Covid e morti nelle ultime 24 ore in Italia. L’occupazione delle terapie intensive è cresciuta in 5 Regioni. Saremmo al Picco pandemico secondo l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco e il sottosegretario alla salute Sileri. Sono stati 228.179 i nuovi casi da Coronavirus registrati ieri in Italia secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Sono stati registrati anche altri 434 morti: si tratta dei numeri più alti della quarta ondata, sia per quanto riguarda le infezioni che i decessi. Sono stati 150 gli ingressi in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore, ma è calato il numero totale dei ricoverati nelle rianimazioni, che sono stati 1.715, due in meno del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022)dinelle ultime 24 ore in. L’occupazione delle terapie intensive è cresciuta in 5 Regioni. Saremmo alpandemico secondo l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco e il sottosegretario alla salute Sileri. Sono stati 228.179 i nuovi casi da Coronavirus registrati ieri insecondo i dati e i numeridel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Sono stati registrati anche altri 434: si tratta dei numeri più alti della quarta ondata, sia per quanto riguarda le infezioni che i decessi. Sono stati 150 gli ingressi in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore, ma è calato il numero totale dei ricoverati nelle rianimazioni, che sono stati 1.715, due in meno del ...

