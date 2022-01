Conte | ' Grillo ha agito in modo legittimo'

Advertising

repubblica : Moby, Conte esprime solidarietà a Grillo: 'Sono fiducioso che sarà dimostrata la legittimità del suo operato' - Istva7 : @affittozorro @CalaminiciM Grillo non è un politico e non ha a che fare coi 5S da quando c'è Conte. - Frank196018 : @ErmannoKilgore @GiuseppeConteIT Beh...che Di Maio e Grillo stiano facendo la guerra a Conte è cosa evidente. - SimonaSimoni1 : @JDanloor @beppe_grillo Io invece voterei solo loro <3 con Conte ovviamente <3 - DmitryEvic : Conte dà la sua solidarietà a Grillo.. È finita l'era Onestà .. Onestà .. Onestà . -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Grillo

... Luigi Di Maio in primis, davanti all'accusa del procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli su quei contratti pubblicitari tra Moby spa e la BeppesrlSia ilII che il governo Draghi hanno continuato a prorogare le concessioni. Il fondatore del Movimento 5 stelle Beppeè indagato per traffico di influenze illecite, la procura di Milano ...Per ora l’unico e vero kingmaker è la confusione. A meno di una settimana dalla prima votazione non si comprende chi abbia o potrebbe avere il bandolo della matassa. In altre ...'Non abbiamo una intesa, troveremo un Presidente comune per tutti i partiti. Siamo fronti a un confronto ampio e condiviso, l'incontro e' ...