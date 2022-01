Codere | Cda propone Christopher Bell come presidente non esecutivo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Consiglio di amministrazione della Nuova, tenutosi questo martedì, ha approvato la proposta di nomina dinondel Gruppo,amministratore indipendente. La candidatura, si legge in una nota, sarà sottoposta a ratifica nella prossima Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 7 febbraio, nella quale la società deciderà sulla formazione del proprio organo di governo societario che promuoverà il piano industriale della nuova società.è attualmentenondi Team17 Group Plc, OnTheMarket PLC e di The Royal Airforce Charitable Trust. Prossimamente lascerà il suo incarico diin XLMedia PLC e consigliere capo di Rank Group Plc, ...

La proposta di nomina di Christopher Bell sarà sottoposta alla ratifica dell'assemblea degli azionisti di Nuova Codere il 7 febbraio.