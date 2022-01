Clamoroso Ronaldo | è già addio con lo United?

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Potrebbe durare appena un anno la seconda avventura in maglia Manchesterper Cristiano. Il portoghese è scontento dei risultati della squadra, attualmente al settimo posto in classifica in Premier League con cinque punti di ritardo dalla zona Champions. Secondo quanto riportato da ANSA, CR7 avrebbe chiesto un incontro con la dirigenza dei Red Devils per discutere la possibile risoluzione del contratto a fine stagione in caso di mancata qualificazione della squadra alla prossima Champions League. Il contratto attuale del giocatore di Madeira scadrà infatti solo nel 2023. Thomas Cambiaso