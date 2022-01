Cesare Cremonini, chi è la Ragazza del futuro? Non è la sua fidanzata (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Cesare Cremonini svela tutto, la Ragazza del futuro a cui è dedicato il suo nuovo singolo non è la sua fidanzata: scopriamo di chi si tratta. Si torna a parlare del cantante italiano che è stato annunciato solo qualche giorno fa come uno dei super ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo capitanata ancora Leggi su youmovies (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.svela tutto, ladela cui è dedicato il suo nuovo singolo non è la sua: scopriamo di chi si tratta. Si torna a parlare del cantante italiano che è stato annunciato solo qualche giorno fa come uno dei super ospiti della nuova edizione del Festival di Sanremo capitanata ancora

Advertising

trash_italiano : Checco Zalone, Cesare Cremonini e i Maneskin sono i primi super-ospiti di #Sanremo2022. - IlContiAndrea : #Amadeus conferma al #Tg1 che i #Maneskin torneranno all’Ariston in qualità di super ospiti. Saranno presenti alla… - VanityFairIt : Arriva il secondo singolo estratto dal nuovo album di Cesare Cremonini, reso ancora più speciale dalla partecipazio… - sonikmusicnet : Ora in onda: Cesare Cremonini - Il Cielo Era Sereno - Muu_kui : Un tempo Sanremo aveva come super ospiti Madonna, DuranDuran , Whitney Huston, ora ha Cesare Cremonini #Sanremo2022 -