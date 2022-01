Australian Open 2022, gli italiani in campo il 20 gennaio: programma, orari, tv, streaming (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Gli Australian Open vedranno proseguire domani i tabelloni di singolare (maschile e femminile) e doppio (maschile, femminile e doppio): il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam del 2022 del tennis. In campo quattro azzurri tra singolare e doppio: Sinner contro Johnson (5°all’1, ma 2° dalle 9) in singolare e Mager/Musetti contro Alcaraz/Carreno Busta (3° dall’1) e Vavassori/Griekspoor contro Inglot/Skupski (3° dall’1) in doppio. Tutti gli Australian Open 2022 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma degli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Glivedranno proseguire domani i tabelloni di singolare (maschile e femminile) e doppio (maschile, femminile e doppio): il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam deldel tennis. Inquattro azzurri tra singolare e doppio: Sinner contro Johnson (5°all’1, ma 2° dalle 9) in singolare e Mager/Musetti contro Alcaraz/Carreno Busta (3° dall’1) e Vavassori/Griekspoor contro Inglot/Skupski (3° dall’1) in doppio. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito ildegli ...

