Albastar premiata alla fiera Fitur di Madrid per il suo contributo nel rendere il trasporto aereo accessibile a tutti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Albastar, compagnia aerea privata spagnola basata a Palma di Maiorca, è tra le tre società vincitrici del challenge 2022 di FiturNext e incentrato sull’accessibilità nel turismo. La compagnia aerea spagnola ha una base charter all’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio con collegamenti dedicati a Lourdes. In occasione della fiera del Turismo Fitur di Madrid, infatti, l’Osservatorio FiturNext, piattaforma Fitur dedicata alla promozione delle buone pratiche turistiche in tema di sostenibilità e patrocinato da Mastercard, ha identificato e analizzato le iniziative lanciate a livello globale in grado di generare un impatto positivo, in base alla loro replicabilità e alla loro accessibilità. Un’offerta turistica ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022), compagnia aerea privata spagnola basata a Palma di Maiorca, è tra le tre società vincitrici del challenge 2022 diNext e incentrato sull’accessibilità nel turismo. La compagnia aerea spagnola ha una base charter all’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio con collegamenti dedicati a Lourdes. In occasione delladel Turismodi, infatti, l’OsservatorioNext, piattaformadedicatapromozione delle buone pratiche turistiche in tema di sostenibilità e patrocinato da Mastercard, ha identificato e analizzato le iniziative lanciate a livello globale in grado di generare un impatto positivo, in baseloro replicabilità eloro accessibilità. Un’offerta turistica ...

Advertising

Bergamonews : Albastar premiata alla fiera Fitur di Madrid per il suo contributo nel rendere il trasporto aereo accessibile a tut… - MD80it : Albastar premiata alla fiera Fitur di Madrid per il suo contributo nel rendere il trasporto aereo accessibile a tut… - ferpress : #Albastar premiata alla fiera #Fitur di Madrid per #trasporto aereo accessibile a tutti - - Natocnlavaligia : ALBASTAR PREMIATA ALLA FIERA FITUR DI MADRID PER IL SUO CONTRIBUTO NEL RENDERE IL TRASPORTO AEREO ACCESSIBILE A TUT… - GiornaleLORA : Albastar premiata alla fiera Fitur di Madrid per il suo contributo nel rendere il trasporto aereo accessibile a tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Albastar premiata Albastar premiata per il trasporto aereo accessibile a tutti Da un decennio Albastar è il vettore aereo di riferimento in Europa per i maggiori tour operator specializzati in turismo religioso e nell'organizzazione di viaggi per passeggeri con disabilità , ...

Albastar premiata per il trasporto aereo accessibile a tutti Da un decennio Albastar è il vettore aereo di riferimento in Europa per i maggiori tour operator specializzati in turismo religioso e nell'organizzazione di viaggi per passeggeri con disabilità , ...

Albastar premiata per il trasporto aereo accessibile a tutti Borsa Italiana Albastar premiata alla fiera Fitur di Madrid per il suo contributo nel rendere il trasporto aereo accessibile a tutti Albastar, compagnia aerea privata spagnola basata a Palma di Maiorca, è tra le tre società vincitrici del challenge 2022 di FiturNext e incentrato sull'accessibilità nel turismo. In occasione della Fi ...

Albastar premiata per il trasporto aereo accessibile a tutti (Teleborsa) - In occasione della Fiera del Turismo Fitur di Madrid, l'Osservatorio FiturNext, piattaforma Fitur dedicata alla promozione delle buone pratiche turistiche in tema di sostenibilità, ...

Da un decennioè il vettore aereo di riferimento in Europa per i maggiori tour operator specializzati in turismo religioso e nell'organizzazione di viaggi per passeggeri con disabilità , ...Da un decennioè il vettore aereo di riferimento in Europa per i maggiori tour operator specializzati in turismo religioso e nell'organizzazione di viaggi per passeggeri con disabilità , ...Albastar, compagnia aerea privata spagnola basata a Palma di Maiorca, è tra le tre società vincitrici del challenge 2022 di FiturNext e incentrato sull'accessibilità nel turismo. In occasione della Fi ...(Teleborsa) - In occasione della Fiera del Turismo Fitur di Madrid, l'Osservatorio FiturNext, piattaforma Fitur dedicata alla promozione delle buone pratiche turistiche in tema di sostenibilità, ...