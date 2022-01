A spasso con Daisy, Milena Vukotic in una commedia piena di grazia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un appuntamento davvero da non perdere questo weekend al Teatro Ciak di Roma. In anteprima nazionale sabato 22 e domenica 23 gennaio andrà in scena lo spettacolo A spasso con Daisy, già Premio Pulitzer e film da quattro Oscar. A dar vita alla protagonista la bravissima Milena Vukotic in una storia delicata e divertente, capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. La storia dell’anziana signora Daisy e del suo autista di colore è da sempre un successo. Scritta da Alfred Uhry, ha vinto il Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel 1988. L’anno successivo l’adattamento cinematografico con Morgan Freeman e Jessica Tandy si è aggiudicato quattro Oscar (Miglior film, attrice protagonista, sceneggiatura non originale e trucco) e molti altri premi. ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un appuntamento davvero da non perdere questo weekend al Teatro Ciak di Roma. In anteprima nazionale sabato 22 e domenica 23 gennaio andrà in scena lo spettacolo Acon, già Premio Pulitzer e film da quattro Oscar. A dar vita alla protagonista la bravissimain una storia delicata e divertente, capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. La storia dell’anziana signorae del suo autista di colore è da sempre un successo. Scritta da Alfred Uhry, ha vinto il Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel 1988. L’anno successivo l’adattamento cinematografico con Morgan Freeman e Jessica Tandy si è aggiudicato quattro Oscar (Miglior film, attrice protagonista, sceneggiatura non originale e trucco) e molti altri premi. ...

